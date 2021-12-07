Леся Никитюк померилась стройными фигурами в бикини с 22-летней подругой

Коллеги показали, как отдыхают в Африке.

Украинская телеведущая Леся Никитюк улетела в Кабо-Верде, что в Африке.

Вероятно, артистка находится на съемках, поскольку улетела за границу вместе с коллегой, 22-летней Валерией Полянской. В свободное время подруги наслаждаются солнцем и океаном. Так, перед одним из походов на пляж они решили сделать совместное фото в бикини. Леся оделась в тигровый купальник, а Валерия – в изумрудный. Девушки соблазнительно позировали перед зеркалом в отеле и померялись стройными фигурами.

instagram.com/lesia_nikituk

Как отреагировали фаны на эту публикацию, неизвестно. Вполне вероятно, что пользователи засыпали красавиц комплиментами в личных сообщениях.

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