Леся Никитюк в купальнике похвасталась стройной фигурой

Телеведущая Леся Никитюк наслаждается отдыхом в одном из санаторно-курортных комплексов в Хмельницкой области.

Конечно же, знаменитость не могла не показать поклонникам, как проходит ее отпуск. В частности, в санатории Леся посещала бассейн. Никитюк на отдых взяла с собой золотистый сплошной купальник, который удачно подчеркнул ее стройную фигуру. Перед тем, как идти в бассейн, Леся в номере гостиницы сделала снимок в зеркале и опубликовала его в фотоблоге, чтобы подписчики оценили ее стройность.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Со временем звезда отправилась плавать. Однако, как призналась Леся, за несколько дней в санатории уже и успела отвыкнуть от нагрузок, так что начинать заниматься спортом было не так и легко.

"Боже, какая я сосиска… Так здесь расслабилась за два дня, что едва выгребаю", — отметила Леся.

Леся Никитюк плавает в бассейне / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, Леся Никитюк недавно отправилась на отдых. Компанию знаменитости составили мама и племянницы. Как отметила ведущая, она пытается побольше времени посвятить родным, ведь за последний год поняла, насколько это важно.

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