Леся Нікітюк у купальнику похизувалася стрункою фігурою

Телеведуча Леся Нікітюк насолоджується відпочинком в одному із санаторно-курортних комплексів на Хмельниччині.

Звісно ж, знаменитість не могла не показати прихильникам, як минає її відпустка. Зокрема, у санаторії Леся відвідувала басейн. Нікітюк на відпочинок взяла з собою золотистий суцільний купальник, який вдало підкреслив її струнку фігуру. Перед тим, як йти до басейну, Леся у номері готелю зробила знімок у дзеркалі та опублікувала його у фотоблогу, аби й підписники оцінили її стрункість.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Згодом зірка вирушила плавати. Однак, як зізналась Леся, за декілька днів у санаторії вже й встигла відвикнути від навантажень, тож починати займатися спортом було не так і легко.

"Боже, яка я сосиска… Так тут розслабилася за два дні, що ледь вигрібаю", - зазначила Леся.

Леся Нікітюк плаває у басейні / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, Леся Нікітюк нещодавно вирушила на відпочинок. Компанію знаменитості склали мама та племінниці. Як зазначила ведуча, вона намагається якомога більше часу присвятити рідним, адже за останній рік зрозуміла, наскільки це важливо.

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