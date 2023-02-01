Що чекає на українців від 1 лютого 2023 року: виплати військовим, субсидії, тарифи на комуналку

Про зміни, які чекають на українців у лютому, читайте в матеріалі ТСН.ua

Виплати військовим

Від 1 лютого змінюється винагорода для військових, тепер вона буде залежати від місця, умов та особливостей проходження служби.

Розмір винагороди військовим, які перебувають безпосередньо на полі бою, не змінюється. Розмір винагороди буде зменшеним для військових та правоохоронців, які перебувають поза зони бойових дій, далеко в тилу, і не виконують завдань на сході, півдні чи півночі країни. У них, швидше за все, знімуть доплату 30 тисяч гривень на місяць.

Зміни стосуються "військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій".

Як повідомляється у спільній заяві Сил безпеки та оборони України відтепер виплати винагороди залежатимуть:

від районів перебування військовослужбовців,

складності та специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

Як підкреслюють у міноборони 100 тис. грн на місяць отримуватимуть українські бійці на передньому краї, а також сім'ї полонених та зниклих безвісти.

Міноборони повідомляє, що для військових грошове забезпечення не може бути меншим за 20100 грн на місяць, а для поліціянтів та рятувальників — не менше 17000 грн на місяць.

Воєнний стан

24 лютого 2022 року в Україні запровадили воєнний стан та загальну мобілізацію. Верховна Рада 16 листопада 2022 року продовжила дію воєнного стану в країні на три місяці, тобто до 19 лютого 2023 року. Однак скоріш за все воєнний стан продовжать знову ще на 90 днів.

Монетизація субсидій

Пенсійний фонд України скасовує безготівкову грошову виплату пільг та субсидій, від 1 лютого 2023 року вони будуть нараховуватимуться автоматично. Тобто, субсидії приходитимуть в грошовій формі — їх виплачуватимуться на пенсійні рахунки у банках або разом із виплатою пенсії на Укрпошті.

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Якщо отримувач субсидії не відкрив рахунок в банку або не повідомив, на який рахунок переказувати ці виплати, Пенсійний фонд автоматично нараховуватиме кошти на відкриті фондом рахунки в "Ощадбанку".

Щоб отримати гроші, потрібно звернутися до "Ощадбанку", а також відкрити в ньому, або іншому банку особистий рахунок. Отримання грошей також можна оформити на "Укрпошті".

І платити за комуналку тепер потрібно буде самостійно коштами, що надійшли від держави на спеціальний банківський рахунок в Ощадбанку або через відділення Укрпошти.

Доставлення субсидій додому, як було раніше, скасовується для всіх, окрім пенсіонерів.

Обмін LED-ламп

В лютому українці можуть безкоштовно замінити старі лампи розжарювання на нові LED-лампи.

У відділеннях "Укрпошти" може замінити п'ять старих ламп розжарювання на таку ж кількість енергоощадних LED-ламп.

Можна зайти до "Укрпошти" і обміняти лампи розжарювання на LED-лампочки", а можна заздалегідь залишити заявку в додатку "Дія", а потім вже забрати їх на "Укрпошті". Заявка, зроблена через "Дію", буде чинною впродовж 5 днів, потім потрібно оформити заявку знову.

Щоб отримати лампи, потрібно приходити з паспортом та податковим кодом. У випадку передзамовлення через "Дію", лампочки на пошті можна за наявності отримати одразу. .

До кінця лютого планується видавати лампи не лише у містах, а й у сільських поштових відділеннях.

Виплати переселенцям

Від 1 лютого 2023 року категорії переселенців, які мають право на одержання допомоги на проживання уточнені. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

При призначенні виплат йтиметься про території:

можливих бойових дій,

активних бойових дій,

окупованих Росією, на яких не визначена дата завершення боїв або тимчасової окупації.

Таким чином, виплат можуть позбавити тих, хто переїхав на Захід України з районів, де раніше велися бойові дії та у кого житло залишилося недоторканим.

Нагадуємо, що щомісячна державна допомога на проживання ВПО складає 2000 грн для дорослого та 3000 для дітей та людей з інвалідністю.

Тарифи на комунальні послуги

Під час воєнного стану в Україні заморожені тарифи на комунальні послуги. Наприкінці 2022 року НКРЕКП планував підвищити тариф на водопостачання та водовідведення, однак скасував рішення ще до того, як воно встигло набути чинності. Тож тариф на водопостачання та водовідведення залишається на рівні початку 2022 року.

Електроенергію також сплачуємо по установленим тарифам, які залежать від кількості спожитих кіловатів — якщо спожило менш як 250 кіловат-годин, тариф 1,44 гривні, якщо більше – 1,64 гривні.

Нові правила перевірки на сп’яніння

Змінений процес перевірки водіїв на сп’яніння в Україні. Як повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, тепер він повинен проходити за участі двох свідків або під відеозапис.

Це правило стосується перевірки на алкогольне, наркотичне сп’яніння та на вплив лікарських засобів, які знижують увагу та швидкість реакції за кермом.

Допустимий рівень алкоголю в крові ― до 0,2 проміле. Штрафи за водіння в нетверезому стані не мінялися з 2021 року.

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