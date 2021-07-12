Лидия Таран оказалась в больнице: "Наркозы стали очень хорошие"

Ведущая показала видео с больничной койки.

Звезда канала "1+1" Лидия Таран оказалась в больнице.

В воскресенье в своих Instagram-stories ведущая ТСН записала видео, где появилась на больничной койке. Знаменитость не сказала, что именно случилось, впрочем, сообщила, что после наркоза хорошо себя чувствует.

"Долго думала, как провести сегодняшнее утро, и решила провести его в клинике. Во-первых, спишь дольше, во-вторых, наркозы стали очень хорошие. Чувствую себя прекрасно. Классно потеряла два кило воды, теперь наконец-то могу выпить кофе", — сообщила знаменитость.

instagram.com/lidiyataran

Уже через несколько часов Таран приехала домой и готовилась к просмотру финала Евро-2020. Телезвезда пожелала поклонникам здоровья.

Напомним, ранее Лидия Таран в обтягивающем комбинезоне ошеломила стойкой на голове. Ведущая пожаловалась, что ее посты о йоге мало кого интересуют.

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