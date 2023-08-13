Макс Барских без рубашки показал, как качает бицепсы: "Что за лев этот тигр"

Артист поделился видео со своей тренировки в спортзале.

Украинский певец Макс Барских поделился с поклонниками видео из своей обычной, повседневной жизни.

В TikTok артист обнародовал ролик, который снял во время одной из своих недавних тренировок в спортзале. На видео Барских появляется без рубашки, а в руках держит гантели по 10 кг каждая.

Видео сопровождает трек Барских "Береги", который он недавно перевел на украинский. Интересно, что после того, как Макс покачал бицепсы, он также соблазнительно подвигал бедрами в ритм своего музыкального хита:

"Новый плейлист для спорта. "Береги" уже на всех платформах!" – подписал ролик артист.

Макс Барских без рубашки показал, как тренируется в зале

Между тем поклонники наделали комплиментов и внешнему виду кумира, и его украиноязычным композициям:

Худой но жилистый

Ну, не зря мне нравятся не только твои песни, но и твои уникальные танцы

Что за лев этот тигр

Как это круто. Почему сразу не пелось на украинском

Вот это нормальное промо

Очень красиво на украинском

Напомним, на днях Макс Барских заинтриговал поклонников совместным видео с певицей Надей Дорофеевой. Артисты удивили роликом, где снялись вдвоем.

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