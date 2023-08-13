Макс Барських без сорочки показав, як качає біцепси: "Що за лев цей тигр"

Артист поділився відео зі свого тренування у спортзалі.

Український співак Макс Барських поділився з шанувальниками відео зі свого звичайного, повсякденного життя.

У TikTok артист оприлюднив ролик, який зняв під час одного зі своїх нещодавніх тренувань у спортзалі. На відео Барських постає без сорочки, а в руках тримає гантелі по 10 кг кожна.

Відео супроводжує трек Барських "Береги", який він нещодавно переклав українською. Цікаво, що після того, як Макс покачав біцепси він також звабливо порухав стегнами в ритм свого музичного хіта:

"Новий плейлист для спорту. "Береги" вже на всіх платформах!" – підписав ролик артист.

Макс Барських без сорочки показав, як тренується в залі

Тим часом шанувальники наробили компліментів і зовнішньому вигляду кумира, і його українськомовним композиціям:

Худий але жилистий

Ну, недарма мені подобаються не лише твої пісні, а й твої унікальні танці

Що за лев цей тигр

Як це круто. Чому одразу не співалось українською

Оце нормальне промо

Дуже гарно українською

Нагадаємо, днями Макс Барських заінтригував шанувальників спільним відео зі співачкою Надею Дорофєєвою. Артисти здивували роликом, де знялися вдвох.

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