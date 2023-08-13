Макс Барських без сорочки показав, як качає біцепси: "Що за лев цей тигр"

Артист поділився відео зі свого тренування у спортзалі.
Український співак Макс Барських поділився з шанувальниками відео зі свого звичайного, повсякденного життя.
У TikTok артист оприлюднив ролик, який зняв під час одного зі своїх нещодавніх тренувань у спортзалі. На відео Барських постає без сорочки, а в руках тримає гантелі по 10 кг кожна.
Відео супроводжує трек Барських "Береги", який він нещодавно переклав українською. Цікаво, що після того, як Макс покачав біцепси він також звабливо порухав стегнами в ритм свого музичного хіта:
"Новий плейлист для спорту. "Береги" вже на всіх платформах!" – підписав ролик артист.
Тим часом шанувальники наробили компліментів і зовнішньому вигляду кумира, і його українськомовним композиціям:
- Худий але жилистий
- Ну, недарма мені подобаються не лише твої пісні, а й твої унікальні танці
- Що за лев цей тигр
- Як це круто. Чому одразу не співалось українською
- Оце нормальне промо
- Дуже гарно українською
Нагадаємо, днями Макс Барських заінтригував шанувальників спільним відео зі співачкою Надею Дорофєєвою. Артисти здивували роликом, де знялися вдвох.
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