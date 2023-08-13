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Макс Барських без сорочки показав, як качає біцепси: "Що за лев цей тигр"

Макс Барських без сорочки показав, як качає біцепси: "Що за лев цей тигр"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
466
Час на прочитання
1 хв
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Макс Барських без сорочки показав, як качає біцепси: "Що за лев цей тигр"

Макс Барських / Фото: tiktok.com/@maxbarskih

Артист поділився відео зі свого тренування у спортзалі.

Український співак Макс Барських поділився з шанувальниками відео зі свого звичайного, повсякденного життя.

У TikTok артист оприлюднив ролик, який зняв під час одного зі своїх нещодавніх тренувань у спортзалі. На відео Барських постає без сорочки, а в руках тримає гантелі по 10 кг кожна.

Відео супроводжує трек Барських "Береги", який він нещодавно переклав українською. Цікаво, що після того, як Макс покачав біцепси він також звабливо порухав стегнами в ритм свого музичного хіта:

"Новий плейлист для спорту. "Береги" вже на всіх платформах!" – підписав ролик артист.

Макс Барських без сорочки показав, як тренується в залі

Макс Барських без сорочки показав, як тренується в залі

Тим часом шанувальники наробили компліментів і зовнішньому вигляду кумира, і його українськомовним композиціям:

  • Худий але жилистий
  • Ну, недарма мені подобаються не лише твої пісні, а й твої унікальні танці
  • Що за лев цей тигр
  • Як це круто. Чому одразу не співалось українською
  • Оце нормальне промо
  • Дуже гарно українською

Нагадаємо, днями Макс Барських заінтригував шанувальників спільним відео зі співачкою Надею Дорофєєвою. Артисти здивували роликом, де знялися вдвох.

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Дата публікації
Перегляди
466
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