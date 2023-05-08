Макс Барских объяснил, почему на благотворительных концертах поет русскоязычные хиты

Также музыкант радует поклонников и украиноязычными треками, и англоязычными.

Украинский певец Макс Барских подготовил новую концертную программу Bestseller World Tour, с которой он будет ездить по странам Европы и давать благотворительные концерты.

В частности, шоу исполнителя разделено на три части. В первой, которая называется "Прошлое", артист исполнит свои старые хиты, в том числе русскоязычные. Именно эти треки сделали Макса безумно популярным.

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

"В первом блоке я пою песни, которые сделали меня популярными, песни, с которыми у людей ассоциируются лучшие воспоминания", — прокомментировал артист.

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

Далее во второй части, которая называется "Нынешнее", артист порадует зрителей песнями, которые он написал во время полномасштабной войны в Украине. А вот третий блок "Будущее" – это новые композиции, которые войдут в англоязычный альбом Макса.

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

Отметим, после каждого концерта Барских встречается с украинцами, которым из-за полномасштабной войны в Украине пришлось покинуть свои дома и остаться за границей.

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

Кстати, артист уже отыграл новую концертную программу в двух польских городах – Варшаве и Вроцлаве. На очереди у Макса Краков. Между тем, средства, которые удается заработать благодаря концертам, Макс переводит на нужды ВСУ.

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

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