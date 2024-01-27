MamaRika раскачала фанатов новым танцевальным треком "Замело"

Украинская певица MamaRika порадовала поклонников новым танцевальным треком под названием "Замело".

Композиция была создана вместе с популярным музыкантом и продюсером и совладельцем лейбла ENKO Иваном Клименко. По словам артистки, эта песня о настоящей любви:

"Эта песня о том, что дает надежду в самые тяжелые времена. О том, что согревает даже тогда, когда за окном метет вьюга. Конечно, речь о настоящей и горячей любви, которая топит лед и все невзгоды. Потому что двое искренне влюбленных людей всегда смогут держать эту невидимую, но сверхпрочную связь, как бы далеко друг от друга ни были! Именно поэтому "Замело" имеет очень положительный и легкий вайб, поднимающий настроение и дающий веру в лучшее, ведь именно это всем нам сейчас очень нужно", – прокомментировала работу MamaRika.

Режиссером видео в композиции стал Иван Ковпак, оператор Андрей Болотин. Работа над клипом длилась всего один день.

"Нам не нужны были невероятные декорации или сложные сюжеты, мы просто хотели хотя бы на несколько минут вернуть украинцев в их беззаботное прошлое и подарить им этот вайб легкости и свободы! Хотелось в эту зиму согреть людей теплым и светлым треком, который растопит души как свеча. И, думаю, нам это удалось", – добавила певица.

Напомним, недавно MamaRika растрогала, как их с Сергеем Середой сын нежно поздравлял отца с днем рождения.

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