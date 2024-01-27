MamaRika розкачала фанів новим танцювальним треком "Замело"

Українська співачка MamaRika потішила шанувальників новим танцювальним треком під назвою "Замело".

Композиція була створена разом із популярним музикантом та продюсером і співвласником лейблу ENKO Іваном Клименком. За словами артистки, ця пісня про справжнє кохання:

"Ця пісня про те, що дає надію у найважчі часи. Про те, що зігріває навіть тоді, коли за вікном мете хурделиця. Звісно, мова про справжнє і гаряче кохання, яке топить лід і всі негаразди. Бо двоє щиро закоханих людей завжди зможуть тримати цей невидимий але надміцний зв’язок, як би далеко один від одного не були! Саме тому "Замело" має дуже позитивний і легкий вайб, який піднімає настрій і дає віру в краще, адже саме це всім нам зараз дуже потрібно", – прокоментувала роботу MamaRika.

Режисером відео до композиції став Іван Ковпак, оператором Андрій Болотін. Робота над кліпом тривала усього один день.

"Нам не потрібні були надзвичайні декорації чи складні сюжети, ми просто хотіли хоча б на декілька хвилин повернути українців до їхнього безтурботного минулого та подарувати їм цей вайб легкості та свободи! Хотілося в цю зиму зігріти людей теплим та світлим треком, який розтопить душі як свічка. І, думаю, нам це вдалось", – додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно MamaRika розчулила, як їхній з Сергієм Середою син ніжно вітав батька з днем народження.

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