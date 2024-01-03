Компліменти дівчині, щоб їй було приємно: як правильно говорити про красу, риси характеру, хобі

Ділимося добіркою компліментів дівчині, які точно змусять її посміхнутися і почуватися впененою в собі.

Як красиво сказати дівчині, що вона має чудовий вигляд: правила компліментів

Існує кілька важливих правил, яких потрібно дотримуватися, якщо ви збираєтесь сказати дівчині кілька слів-компліментів:

Ретельно продумайте комплімент — щоб справді порадувати дівчину та вразити її в саме серце, краще відмовитися від експромту. Особливо, якщо ви рідко говорите компліменти. Краще заздалегідь придумати кілька красивих фраз, щоб пізніше скористатися своїми заготовками. Відмовтесь від сексуального підтексту — коли ви тільки починаєте зустрічатися або хочете завоювати серце дівчини, не варто намагатися показати їй, що вона сексуальна. Це може лише відштовхнути, адже вона вирішить, що ви несерйозні у своїх почуттях. Пам'ятайте, що кожна дівчина — особистість — тому не варто робити компліменти лише її красі, подумайте про інші особливості характеру, зовнішності, поведінки чи вміння, які вас в ній вражають. Будь-який комплімент повинен іти від щирого серця — дівчина відразу розпізнає фальш, тому спробуйте придумати щось своє. Навіть, якщо ви берете фрази з Мережі, додавайте до них приємні слова, які описують конкретну даму. Не використовуйте завуальовану пасивну агресію чи знецінення — зверніть увагу на такі фрази як "Ти сьогодні красиво виглядаєш" чи "Ти дуже розумна як для жінки". Вони звучать агресивно, знецінюють дівчат.

Що можна написати дівчині: компліменти вранці

Ранкові компліменти дівчині / Фото: Pexels

Вранці дівчатам приємно отримувати комплімети, які підкреслюють її чарівність чи кулінарні таланти. А можливо ви хочете нагадати їй, як вам сумно без її погляду? То ж не вагайтеся, а скоріше обирайте з переліку, щоб зробити її ранок дійсно чудовим:

Проспав на роботу, не встиг навіть випити кави. Сподіваюся, що твій поцілунок підбадьорить краще за цей напій.

Сніданок, зроблений твоїми руками? Я найщасливіша людина у світі!

Прокидайся! Світ має скоріше побачити твою красу!

Я сьогодні проспав. Дуже хотів оглянути сон, у якому були тільки ти і я.

Ця злива сьогодні вранці нагадала мені, що я хотів би обсипати тебе подарунками так само щедро, як небо постачає землю вологою.

Шлю своїх птахів з найкращими піснями до тебе.

Тону в чорній каві, а хотів би тонути в твоїх очах.

Ти мені наснилася, і я зрозумів, як скучив/хочу тебе обійняти/запросити на побачення.

Навіть сонце не підводиться, не побачивши твоєї посмішки.

Ти прекрасна, коли тільки-но відкриваєш свої сонні очі...

Всю ніч так і не міг заснути, думав про нашу зустріч і твої прекрасні очі.

Блиск роси на листі нагадав мені блиск твоїх очей.

Поставив на будильник твій голос, тож тепер щоранку ти мене будиш.

Твоє привітання бадьорить краще за чашку кави.

Хочу, щоб твій настрій був сьогодні таким же прекрасним, як цей чудовий світанок за вікном.

Ти унікальна! Тож йди на роботу з цією думкою.

Компліменти дівчині про її красу

Компліменти дівчині про її красу / Фото: Pexels

Варто зазначити, що кожна дівчина красива по-своєму, тому, передусім, потрібно визначити, що саме вас приваблює у жінці. Дехто може божеволіти від рис обличчя, іншим подобається фігура, волосся чи веснянки. Ось цьому і потрібно присвятити свої компліменти. Не намагайтеся постійно казати лише про те, що дівчина красива. Особливо, якщо ви тільки починаєте стосунки. А ось декілька варіантів, які вам допоможуть створити ідеальний комплімент дівчині:

Навіть один запах твого волосся зводить з розуму...

Твій голос мене зачарував. Я зрозумів, що чоловіки люблять вухами!

Твій стиль неповторний! Ти звела його у високе мистецтво.

Твої руки м'якші за шовк!

Коли ти так граціозно рухаєшся, я втрачаю мову.

Стріли Амура вже марні. Достатньо одного твого погляду.

Вибач, що я так пильно дивлюся на тебе. Хочу у найдрібніших деталях запам'ятати твої прекрасні риси.

Твоя фігура бездоганна та мотивує мене продовжити абонемент до зали. Я мушу відповідати такій дівчині!

Будь ласка, не ховай свою гарну посмішку! Я зроблю все, щоби ти частіше посміхалася.

Коли ти посміхаєшся, у мене ноги підкошуються.

Ви справжня богиня! Я не вірю своїй удачі!

Якщо чесно, я заздрю твоїй силі волі, з її допомогою в тебе чудова постать! Якби я міг бути таким же наполегливим у спортзалі.

Ти мене настільки вразила вчора своєю витонченістю, що я втратив мову і, напевно, виглядав дуже безглуздо.

Говорять, що краса врятує світ. Мені здається, що це твоя краса!

Компліменти дівчині про її вдачу, риси характеру, хобі

Слова-компліменти дівчині / Фото: Pexels

Звичайно, потрібно робити компліменти не лише зовнішності дівчини. Адже вона не лише красива, але й успішна, весела, добра, розумна. Вона може бути справжнім спеціалістом своєї справи, вміти розбиратися в будь-якій машині, програмувати на дозвіллі чи знати всі найкращі фільми минулого сторіччя. Про це також варто говорити! А ось кілька компліментів, з яких можна розпочати:

Ти готуєш краще за мішленівських кухарів! Вони мають у тебе повчитися. Я теж готовий взяти кілька уроків.

Ти вмієш уважно слухати людей, певен, ця якість унікальна у наш час.

Як багато ти знаєш про світ кіно! Розкажи ще про свої улюблені жанри... Мені подобається тебе слухати, ти так описуєш, що я ніби подивився на великому екрані.

Як швидко ти знаходиш спільну мову з будь-якими тваринами! Я б теж хотів мати такий рідкісний дар.

Ти маєш рідкісну якість — надихаєш людей!

Хотів би я мати хоча б 10% твоєї багатозадачності!

Ти володієш усіма якостями лідера, тож, думаю, скоро на тебе чекає підвищення.

Я вражений дизайном кімнат! У тебе чудове почуття стилю!

Ти шалено креативна, я хотів би працювати поряд з такою людиною, щоб навчатися в неї.

Ти маєш унікальний розум, ти вмієш поглянути на проблему з різних боків і швидко її вирішити.

Твої доброта та розум – це головне відкриття року для мене. Я радий, що поряд зі мною така унікальна дівчина!

Я впевнений, що з такими талантами ти є найкращим співробітником компанії.

Твоя самоіронія та почуття гумору змушують схилити коліно!

Твоя турбота про родичів надихнула мене інакше поглянути на сімейні цінності.

Милі компліменти дівчині, щоб сказати про свої почуття

Зворушливі компліменти дівчині / Фото: Pexels

Якщо ви хочете красиво сказати дівчині про свої почуття, почніть з правильних компліментів. Головне, щоб вони йшли від душі, тоді ви точно вразите її в саме серце:

Я ладен завжди йти з тобою поруч і робити все, щоб ти посміхалася.

Я вдячний долі за зустріч із тобою! Мій світ перекинувся, все змінилося в найпрекрасніший бік.

Я можу бути для тебе будь-ким, але знай: ти мій ангел!

Коли я говорю про тебе, то завжди використовую прикметники чудового ступеня.

Ти ніби магніт, твоя посмішка притягує! Дозволь мені іноді ревнувати тебе? Обіцяю, я робитиму це про себе, адже я тобі нескінченно довіряю!

Одна тільки твоя посмішка змушує мене ставати краще.

Як тільки ти увійшла до мого життя, я зрозумів, що таке щастя.

Готовий відкласти на якийсь час свої мрії, щоб допомогти тобі здійснити твої.

Поряд з тобою я розумію, що таке справжнє кохання.

Я вважаю, що ти моя королева. Готовий стати вірним лицарем!

Я давно здався у твій полон. Але потім зрозумів, це не полон, це Щастя з великою Щ!

Я схиляюся перед твоєю красою. Я високо ціную твій незрівнянний розум та таланти. Я підкорений твоєю нескінченною добротою та співчуттям до людей.

Короткі компліменти дівчатам у переписці

Компліменти дівчатам у переписці / Фото: Pexels

Компліменти у листуванні дуже важливо скорочувати, тому не намагайтесь розтягувати ніжні фрази на кілька речень. Ось короткі компліменти дівчині, які їй точно сподобаються:

Уявив, як ти мені набираєш повідомлення, серце шалено забилося...

Я завжди чекаю на твої відповіді з нетерпінням.

Жоден смайл не здатний описати моїх почуттів до тебе.

Твої голосові повідомлення я готовий слухати годинами!

Зрозумій, за моїм "Привіт!" стоїть стільки всього, що можу сказати лише за особистої зустрічі...

Тепер боюся втратити або зламати телефон, адже в ньому все наше листування та твої прекрасні слова.

Ти така чарівна, що я часом навіть забуваю деякі слова.

Навіть мій телефон не витримав твоєї краси та розуму і перегрівся.

Твоє нове фото чудове!

За цими літерами я бачу справжню тебе.

Ніколи не прибирав і не приберу звук нашого чату, нехай усі чують, як я щасливий.

Готовий лайкати твої фотографії тричі!

Мої друзі мені заздрять, а причина їхньої заздрості — це ти.

Дякую за підтримку, ти мотивуєш зібратися та йти далі.

Почуття до тебе зростає з кожним повідомленням.

Що частіше ти мені пишеш, тим я щасливіший.

Компліменти дівчині одним словом

Компліменти дівчині одним словом / Фото: Pexels

Більшість чоловіків знають лише кілька слів-компліментів і постійно їх використовують, що здається штучним. Проте прикметників, які можуть описати жінку, набагато більше. Тож прийшов час поповнити свій словниковий запас:

Чарівна;

Чудова;

Дивовижна;

Яскрава;

Талановита;

Харизматична;

Сліпуча;

Вражаюча;

Шикарна;

Неймовірна;

Казкова;

Ефектна;

Дивовижна;

Блискуча;

Запаморочлива;

Неповторна;

Витончена;

Елегантна;

Стильна;

Артистична;

Зваблива;

Приголомшлива;

Зворушлива;

Делікатна;

Божественна;

Розкішна;

Унікальна;

Таємнича;

Ідеальна.

Як зробити дівчині комплімент: скажіть, які у неї красиві очі

Як зробити дівчині комплімент / Фото: Pexels

Найпростіший та найефективніший спосіб зачарувати дівчину — зробити комплімент її очам. А ось і декілька варіантів, які вам допоможуть:

У твоїх очах блискавками сяє гострий розум!

Колір твоїх очей нагадує шторм. Шторм кохання та щастя.

Один твій погляд надихає подвиги!

Не ховай своїх гарних очей за склом темних окулярів! Я хочу, щоб вони висвітлювали цей світ!

Коли я дивлюсь у твої очі, я стаю німим!

Я хотів би, щоб ти на мене завжди так дивилася — з цією чудовою ніжністю.

Хотілося б потонути в твоїх очах, але хочу залишитися живим, щоб завжди ними милуватися.

Я хотів би дивитися на світ твоїми очима і бачити його красу, як бачиш усе це ти!

Мій улюблений колір – це колір твоїх очей.

Лише твій погляд повертає віру в чудеса!

Я втрачаю рахунок часу, дивлячись у твої бездонні очі.

Комплімент дівчині у віршах

Компліменти дівчині у віршах / Фото: Pexels

Ви прекрасні без сумніву!

Велике щастя, натхнення!

Милуючись вашою красою,

До ніг впаде вся стать чоловіча!

***

Ти завжди спокуслива,

Приваблива і чудова!

Ти впевнена в собі!

Все вишукано в тобі!

***

Ти моя досконалість!

З тобою бути одне блаженство

І для мене величезна удача,

Бути з тобою,

А як інакше?

***

Я хочу тобі зізнатися,

На світі більше не зустрічав

Прекрасніше дівчині на світі!

Ти найкраща на цій планеті!

Як говорити дівчатам компліменти: про це теж важливо знати

Як говорити дівчатам компліменти / Фото: Pexels

Одна річ писати дівчині компліменти і зовсім інша — говорити їх у реальному спілкуванні. Тут також існують певні правила, які потрібно пам'ятати. А саме. Завжди дивіться дівчині у вічі, коли робите комплімент.

Щоб ваш голос звучав м'якше і приємніше, спробуйте знизити його гучність та тембр. Також не варто метушитися, наприклад, поправляти волосся, чіпати руками ремінь або ґудзики. Це видає невпенвненність у собі. Якщо у вас погано виходить, спробуйте потренуватися перед дзеркалом.

Після комплімента найкраще взяти дівчину за руку та чекати на її відповідь. Не варто брати її за талію чи плескати по плечі.