MamaRika в очень личном видео показала, как узнала о беременности

Артистка даже показала свои тесты.

Украинская певица MamaRika, которая недавно сообщила, что ждет первенца, поделилась с фанатами очень личным видео.

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На странице в Instagram исполнительница разместила черно-белый ролик, снятый как только артистка убедилась, что находится в интересном положении. В видео Настя Кочетова, настоящее имя MamaRika, показывает все четыре теста, которые в тот день сделала и все они были положительные.

Видео датировано 1 декабря 2020-го года.

"Если честно, планировала никому не показывать это видео, но вы очень просили залить его в пост ... Здесь мы уже оба наплакались, наскакались от счастья и на память зафиксировали самый важный момент для нашей семьи ... Теперь делимся им с вами, проліски. 1.12 .2020. Начало", — прокомментировала ролик будущая мама.

В свою очередь, поклонники поблагодарили MamaRika за такую откровенность и признались, что видео их проняло до мурашек:

Такое нежное видео, счастья вам, вы крутые

До мурашек. Счастья вам и малышу

Бляха, плачу. Сама недавно такое прошла

Напомним, ранее MamaRika показала себя в период токсикоза. Артистка призналась, что ей было очень плохо, она лежала под капельницами, а врачи ставили диагноз "угроза выкидыша".

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