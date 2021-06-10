Угроза с Севера: готовится ли Украина к возможному вторжению из Беларуси

Последние события с посадкой иностранного самолета в Минске и задержанием оппозиционеров Протасевича и Сапеги заставили Украину прибегнуть к ограничениям на границе с Беларусью.

Из-за очередного обострения внутренней ситуации в Беларуси и росте зависимости самопровозглашенного президента Лукашенко от Путина границу с этой страной теперь укрепляют. А длина ее — более тысячи километров.

Об этом говорится 10 июня во сюжете ТСН.19:30.

На пункте пропуска с Беларусью "Новые Яриловичи", что в 200 км от Киева — тишина. Уже более года, с начала пандемии, поток людей здесь уменьшился в разы. Сейчас в сутки границу пересекает около 500 транспортных средств.

Пограничники говорят, на этом участке за последние годы шумно было лишь прошлой осенью. Тогда хасиды, которых из-за карантина не пускали в украинскую Умань, еврейский Новый год праздновали прямо здесь. После протестов в Беларуси, на границе ожидали нашествие беженцев. Но и этого не произошло.

Теперь здесь разговоры о возможном военном наступление. Если таковой состоится, свои действия пограничники уже отработали.

"Несколько часов мы будем сдерживать напор до подхода основных подразделений Вооруженных сил Украины", — уверяет начальник отдела пограничной службы "Добрянка" Василий Бойко.

Новости мира: из-за очередного обострения ситуации в Беларуси, граница с Украиной укрепляют

Это одна из дорог в Беларусь, и в случае угрозы именно ею вероятно пойдет тяжелая техника противника. Пограничники говорят, дальше по этой дороге есть мост, и в случае реального наступления, его можно взорвать.

Но граница с Беларусью — это не только дороги. В основном, это лес, болота и реки. Вблизи границы установили много таких себе растяжек. Споткнувшись — взрыва не будет, но пограничники на своих специальных приборах увидят, что кто-то бродит.

Чтобы быстро найти того, кто задел растяжку, у пограничников есть квадроциклы. На них лесом передвигаться удобнее. А эффект неожиданности хорошо действует на нарушителей.

По воде проходит примерно треть рубежа с Беларусью. И здесь тоже усиления. Украинские пограничники теперь чаще выходят патрулировать на катерах. А на берегах выставили дополнительное наблюдение. Белорусские пограничники тоже чаще патрулируют на катерах.

Между тем по обе стороны реки гражданские украинцы и белорусы жарят шашлык или ловят рыбу. Иногда машут друг другу и перекликаются. Провокаций пока не было. Пограничники надеются, и не будет.

Напомним, что Соединенные Штаты готовят новые санкции в отношении Беларуси.

Кроме того, европейским национальным авиаперевозчикам запретили летать в Беларусь.

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