В Украине запретили трансляцию телеканала "Беларусь 24"

Национальный совет давно и тщательно отслеживает деятельность этого информационного ресурса.

По результатам мониторинга иностранных телеканалов, вещающих в Украине, члены Национального совета на заседании 10 июня приняли решение изъять из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины телеканал "Беларусь 24", обладающего юрисдикцией Республики Беларусь.

Об этом говорится на официальном сайте Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Также читайте Задержание Протасевича Европарламент призвал Совет ЕС отключить Беларусь от SWIFT

Основанием для изъятия телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства.

По словам члена Национального совета Максима Оноприенко, Национальный совет давно и тщательно отслеживает деятельность этого информационного ресурса:

"Некоторое время эфирное наполнение этого канала заметно отличалось от типичных провластных белорусских, так как это международная версия, очевидно, они на это обращали внимание. Но недавно нашим мониторингом были зафиксированы нарушения", — акцентировал Максим Оноприенко.

Так, в ходе проведенного специалистами регуляторного органа мониторинга программного наполнения телеканала "Беларусь 24" в период с 19 по 22 мая 2021 года было обнаружено трансляцию передач "Понять и обезвредить" с участием Олега Газманова; "Последний день" с участием ведущего Бориса Щербакова и "Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песняры — 50. Выпуск 1" с участием Ольги Кормухиной. Популяризация белорусским заказчиком персон, внесенных в указанный выше Перечень, противоречит требованиям абзаца десятого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Кроме того, в эфире телеканала зафиксировано трансляцию передачи "Панорама". В сюжете за 21 мая под названием "Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси" звучали высказывания пренебрежения в адрес батальона "Донбасс", который в составе Национальной гвардии защищает территориальную целостность нашего государства от российской военной агрессии (военное формирование было названо "карательными батальоном") .

Также читайте Япония запретила белорусским авиакомпаниям летать в страну

В другом сюжете за 22 мая под названием "Зеленский отказал русским в праве считаться Коренным народом" распространялась недостоверная информация, которая дезинформирует аудиторию. В этом сообщении звучали обвинения об отказе в Украине на законодательном уровне защищать права национальных меньшинств через безосновательное отождествление категорий "национальное меньшинство" и "коренной народ". Такой контент содержит элементы разжигания национальной розни и очевидно имеет признаки нарушения абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Трансляция проходила в записи или использовались заранее подготовленные сюжеты, а следовательно, вещатель имел возможность редакционного контроля предлагаемой зрителям информации на достоверность.

Поскольку по состоянию на 6 июня 2021 года Республика Беларусь не является подписантом Европейской конвенции о трансграничном вещании и ретрансляция телепрограммы "Беларусь 24" с территории Республики Беларусь осуществлялась в соответствии с решением Национального совета, то в случае игнорирования требований Конвенции и украинского законодательства Национальный совет имеет право принять меры по предотвращению или пресечению таких нарушений. Таким образом, регуляторный орган принял решение об изъятии телеканала "Беларусь 24" из перечня разрешенных для ретрансляции.

Напомним, в США в ближайшее время введут новые санкции против Беларуси. 70% белорусской экономики находятся в государственной собственности, поэтому ограничения будут действенными для поражения режима Лукашенко.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку