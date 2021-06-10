В Україні заборонили трансляцію телеканалу "Білорусь 24"

Національна рада давно і прискіпливо відстежує діяльність цього інформаційного ресурсу.

За результатами моніторингу іноземних телеканалів, що мовлять в Україні, члени Національної ради на засіданні 10 червня ухвалили рішення вилучити із Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України телеканал "Беларусь 24", що має юрисдикцію Республіки Білорусь.

Про це йдеться на офіційному сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Також читайте Затримання Протасевича: Європарламент закликав Раду ЄС відключити Білорусь від SWIFT

Підставою для вилучення телеканалу із переліку дозволених для ретрансляції програм стало розміщення в його ефірі аудіовізуальних творів, заборонених для демонстрування на території України, та фільмів за участю акторів, внесених Міністерством культури та інформаційної політики до переліку осіб, які загрожують національній безпеці нашої держави.

За словами члена Національної ради Максима Онопрієнка, Національна рада давно і прискіпливо відстежує діяльність цього інформаційного ресурсу:

"Певний час ефірне наповнення цього каналу помітно відрізнялося від типових провладних білоруських, оскільки це міжнародна версія, очевидно, вони на це зважали. Але нещодавно нашим моніторингом були зафіксовані порушення", – акцентував Максим Онопрієнко.

Так, під час проведеного фахівцями регуляторного органу моніторингу програмного наповнення телеканалу "Беларусь 24" у період від 19 по 22 травня 2021 року було виявлено трансляцію передач "Понять и обезвредить" за участю Олега Газманова; "Последний день" за участю ведучого Бориса Щербакова та "Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песнярам – 50. Выпуск 1" за участю Ольги Кормухіної. Популяризація білоруським мовником персон, внесених до зазначеного вище Переліку, суперечить вимогам абзацу десятого частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Окрім того, в ефірі телеканалу зафіксовано трансляцію передачі "Панорама". У сюжеті за 21 травня під назвою "Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси" звучали висловлювання зневаги на адресу батальйону "Донбас", який у складі Національної гвардії захищає територіальну цілісність нашої держави від російської військової агресії (військове формування було названо "карательным батальоном").

Також читайте Японія заборонила білоруським авіакомпаніям літати до країни

В іншому сюжеті за 22 травня під назвою "Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом" поширювалася недостовірна інформація, яка дезінформує аудиторію. У цьому повідомленні звучали звинувачення щодо відмови в Україні на законодавчому рівні захищати права національних меншин через безпідставне ототожнення категорій "національна меншина" та "корінний народ". Такий контент містить елементи розпалювання національної ворожнечі і вочевидь має ознаки порушення абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Трансляція відбувалася у запису або використовувалися заздалегідь підготовлені сюжети, а отже, мовник мав можливість редакційного контролю пропонованої глядачам інформації на достовірність.

Оскільки станом на 6 червня 2021 року Республіка Білорусь не є підписантом Європейської конвенції про транскордонне мовлення і ретрансляція телепрограми "Беларусь 24" з території Республіки Білорусь здійснювалася відповідно до рішення Національної ради, то у разі ігнорування вимог Конвенції та українського законодавства Національна рада має право вжити заходів щодо запобігання або припинення таких порушень. Таким чином, регуляторний орган ухвалив рішення про вилучення телеканалу "Беларусь 24" із переліку дозволених для ретрансляції.

Нагадаємо, у США найближчим часом запровадять нові санкції проти Білорусі. 70% білоруської економіки перебувають у державній власності, тож обмеження будуть дієвими для ураження режиму Лукашенка.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання