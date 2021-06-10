Австралія потерпає від аномальних дощів і низьких температур

Людей доводиться евакуйовувати через підтоплення.
Засипає снігом і заливає дощами - південний схід Австралії потерпає від стихії.
Про це йдеться в ТСН.16.45.
Близько 200 тисяч людей лишилися без світла через потужні зливи у штаті Вікторія - там вітер повалив дерева, позаливало дороги, а люди стали заручниками стихії у затоплених машинах та домівках. Рівень води у кількох річках виріс настільки, що влада розпорядилася евакуювати мешканців більш як двох сотень будинків. Утім, повідомлень про постраждалих під час стихії наразі немає.
Водночас, сусідній австралійський штат - Новий Південний Вельс – засніжило. Температура повітря там різко впала, а у Сіднеї - зафіксували найхолодніший день за 35 років.
Люди на несподівану зиму нарікають, а от альпаки, яких зафільмували у регіоні, навпаки насолоджуються прохолодою.