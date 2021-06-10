Австралия страдает от аномальных дождей и низких температур

Людей приходится эвакуировать из-за подтопления.
Засыпает снегом и заливает дождями — юго-восток Австралии страдает от стихии.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
Около 200 тысяч человек остались без света из-за мощных ливней в штате Виктория — там ветер повалил деревья, залило дороги, а люди стали заложниками стихии в затопленных машинах и домах. Уровень воды в нескольких реках вырос настолько, что власти распорядились эвакуировать жителей более двух сотен домов. Впрочем, сообщений о пострадавших во время стихии пока нет.
В то же время, соседней австралийский штат — Новый Южный Уэльс — заснежило. Температура воздуха там резко упала, а в Сиднее — зафиксировали самый холодный день 35 лет.
Люди на неожиданную зиму жалуются, а вот альпаки, которых сняли в регионе, наоборот наслаждаются прохладой.