Задержание Протасевича Европарламент призвал Совет ЕС отключить Беларусь от SWIFT

В ЕС осуждают задержания Протасевича и его девушки.

Европарламент призвал Совет ЕС ввести новые индивидуальные и секторальные санкции против режима Лукашенко, в частности отключить Беларусь от SWIFT, а также запретить участвовать в Олимпиаде в Токио.

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Об этом говорится в проектах резолюции, посвященной ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, который опубликован в среду на сайте Европарламента и по которому 10 июня состоится голосование, пишет ТАСС.

"Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС, включив туда ответственных за перехват и принудительную посадку рейса Ryanair, а также за задержку Романа Протасевича и Софии Сапеги", — говорится в проект резолюции.

Кроме этого в документе также предлагается ввести секторальные санкции, которые "касаются торговли сырой нефтью и нефтяными продуктами, калием, сталью и деревом", а также рассмотреть вопрос о временном исключении Беларуси от системы SWIFT. А также приостановить членство Беларуси в международных спортивных организациях и ограничить доступ сборной страны на международные соревнования, в том числе и Олимпийские игры в Токио.

Более того Европарламент предлагает ввести санкции против тележурналиста Марата Маркова, который брал интервью у задержанного Романа Протасевича.

Ранее сообщалось, что экономические санкции Евросоюза против Беларуси могут принять 21 июня. Накануне верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель выразил надежду, что дополнительные санкции против Лукашенко будут введены на следующем саммите ЕС.

24 мая участники саммита Евросоюза в Брюсселе согласовали санкции, касающиеся белорусских авиалиний. Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Украина также ввела авиасанкции по республики.

Напомним, 23 мая в Беларуси принудительно посадили гражданский рейс Ryanair, а затем задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был на борту. Официальной причиной посадки самолета в Минске назвали угрозу минировании самолета. Чтобы задержать оппозиционера, белорусские власти пошли на беспрецедентные шаги: гражданский рейс посадили принудительно с помощью истребителя. В свою очередь, оппозиционные белорусские СМИ утверждают приказ поднять истребитель отдал сам Лукашенко, а командиру рейса, которым летел Протасевич, вероятно угрожали сбить самолет, если тот не изменит маршрут.

Роман Протасевич — активный участник акций против Лукашенко. Пол года назад режим объявил журналиста в международный розыск. Его обвиняют в экстремизме и терроризме, максимальное наказание за такое в Беларуси — это смертная казнь. Протасевич неоднократно заявлял, что за ним следят.

Детали интервью бывшего главного редактора НЕХТА Романа Протасевича — "Секретные материалы"

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