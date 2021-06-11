"Северный поток-2": Меркель планирует предложить "превратить Украину в экспортера водорода"

В Германии есть свое видение "разрядки конфликта" вокруг строительства газопровода.

Канцлер Германии Ангела Меркель готовится к визиту в США, чтобы обсудить проблемы с запуском "Северного потока-2" и будущее украинской ГТС.

Об этом говорится в материале немецкого издания Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

Власти Германии готовы предложить администрации Байдена несколько вариантов "разрядки конфликта" вокруг строительства газопровода. В частности, "немецкая концепция направлена на то, чтобы оказать помощь, которую Германия оказывает Украине, более заметной".

Как пишет издание, Меркель хочет предложить "превратить Украину в экспортера водорода", что соответствует цели ЕС по снижению воздействия на климат.

"Идея заключается в том, чтобы переоборудовать для этого существующую сеть газопроводов. Однако необходимы значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, особенно в ветроэнергетику, чтобы украинский водород можно было производить без ущерба для климата. Для этого Киеву нужна (финансовая) помощь", — пишет издание.

Дата визита еще не назначена — это может быть июль или август, сейчас идут консультации о его содержании.

Напомним, в Госдепе уверяют, что США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2". В США выступают против газопровода.

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