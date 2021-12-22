Маричка Падалко в черном мини-платье ошеломила фигурой: "Вы как девочка"

Маричка Падалко в черном мини-платье ошеломила фигурой: "Вы как девочка"

Ведущая с дочерью посетила допремьерный показ мультфильма "Пой-2".

Звезда канала 1+1 Маричка Падалко на днях вместе с дочерью посетила допремьерный показ мультфильма "Пой-2".

На мероприятие ведущая ТСН нарядилась очень красиво – Маричка отдала предпочтение короткому черному платью, которое дополнила черными сапогами и колготками с принтом в горошек. В таком виде Падалко вместе с дочерью станцевали смешной танец.

"Если не умеешь петь, хоть танцуй", — так подписала ролик ведущая.

В свою очередь, поклонники не стали скрывать восторга от внешнего вида Марички и завалили ее комплиментами: "Маричка, вы как девочка", "Прекрасно выглядите! Тонкая, звонкая!" как девочка! Невероятно красивая!".

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