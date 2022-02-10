Актриса вернула свою девичью фамилию.

Голливудские актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин официально развелись.

Заседание суда, в ходе которого было подписано окончательное соглашение, состоялось 8 февраля, сообщает TMZ. Как говорится в издании, у эксов не было брачного контракта. По законам Калифорнии, все, что они приобрели за время своего 10-летнего союза, будет поделено пополам. Также в документах не упоминаются алименты. Актеры подписали соглашение и договорились об общей опеке над тремя общими детьми – 9-летним Ноа, 7-летним Боди и 5-летним Джорни.

Брайан Остин Грин и Меган Фокс / Associated Press

Кроме того, Меган, которая в браке носила фамилию Грин, снова стала Фокс.

Меган и Брайан поженились на пляже Мауи в 2010 году. Через 5 лет актриса подала на развод, однако не завершила процесс. Актриса снова подала документы в ноябре в 2020 году.

За это время личная жизнь эксов сильно изменилась. Меган Фокс ответила согласием на предложение руки и сердца музыканта Machine Gun Kelly.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Getty Images

А Брайан готовится в пятый раз стать отцом. Не так давно актера застукали на отдыхе на Гавайях с беременной любимой – танцовщицей Шарной Берджесс.

Читайте также: