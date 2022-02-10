Меган Фокс черным корсетом подчеркнула пышный бюст

Звезда устроила дерзкую фотосессию.

Голливудская актриса Меган Фокс порадовала фанатов новым контентом.

Звезда устроила довольно дерзкую фотосессию. Соответствующими фотографиями знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

На снимках звезда Голливуда позировала перед камерой в довольно провокационном наряде. Артистка надела черный полупрозрачный корсет, который удачно подчеркнул ее пышный бюст. Кроме этого, Меган дополнила образ кожаной мини-юбкой и колготками.

Также актриса для фото сделала довольно сдержанный макияж. Свои черные волосы знаменитость распустила.

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Кстати, на одном из снимков можно было хорошо разглядеть обручальное кольцо на безымянном пальце. Именно это украшение подарил Меган ее бойфренд, рэпер Machine Gun Kelly, когда делал предложение руки и сердца.

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