Меган Фокс чорним корсетом підкреслила пишний бюст

Зірка влаштувала зухвалу фотосесію.

Голлівудська акторка Меган Фокс потішила фанів новим контентом.

Так, зірка влаштувала доволі зухвалу фотосесію. Відповідними світлинами знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На знімках зірка Голлівуду позувала перед камерою у доволі провокаційному вбранні. Артистка одягла чорний напівпрозорий корсет, який вдало підкреслив її пишний бюст. Окрім цього Меган доповнила образ шкіряною мініспідницею та колготками.

Також акторка для фото зробила доволі стриманий макіяж. Своє чорняве волосся знаменитість розпустила.

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До речі, на одному зі знімків можна було гарно розгледіти обручку на безіменному пальці. Саме цю прикрасу подарував Меган її бойфренд, репер Machine Gun Kelly, коли освідчувався.

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