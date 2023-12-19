Мэрайя Кэри после семи лет отношений разошлась с молодым бойфрендом – СМИ

Возлюбленный не сопровождал исполнительницу в концертном туре, а также не отправился вместе с ней в отпуск.

Популярная американская певица Мэрайя Кэри разошлась с молодым бойфрендом, танцором Брайаном Танакой.

О разрыве пары после семи лет отношений пишет издание People. В частности, Мэрайя Кэри отыграла в ноябре концертный тур, тем временем Брайан не сопровождал ее, как делал это раньше.

Более того, источник сообщил изданию, что сейчас исполнительница наслаждается отпуском в городе Аспен, США. На отдых поп-дива отправилась без своего возлюбленного. Это впервые, когда певица и танцором не наслаждаются отпуском вместе.

Мэрайя Кэри и Брайан Танака / Фото: Getty Images

Более того, влюбленные перестали делиться общими снимками в фотоблоге, а на публике пару раз видели вместе только в марте этого года.

Представители Мэрайи Кэри отказались давать комментарии о подробностях ее личной жизни и вероятном разрыве с бойфрендом.

Отметим, певица и танцор познакомились в далеком 2006 году. Сначала их объединяли только творческие отношения. Однако в октябре 2016 года стало известно, что пара начала встречаться.

Мэрайя Кэри и Брайан Танака / Фото: instagram.com/bryantanaka

Напомним, редакция сайта ТСН.ua традиционно подводит итоги уходящего года. Ранее мы писали, кто из звезд развелся в 2023 году.

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