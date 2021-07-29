Муж Алены Мозговой сообщил, сколько кило потерял после больницы

Дэвид Аксельрод активно приводит себя в норму.

Муж продюсера Алены Мозговой, певец Дэвид Аксельрод рассказал фанатам, сколько кило потерял после выписки из больницы после перенесенного коронавируса.

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По словам исполнителя, он похудел почти на 30 килограмм. В первую очередь, он обязан своей семье — жене и дочери, которые его очень поддерживали.

"Меняться всегда сложно, но имея поддержку родных тебе людей, по-моему, это уже 25% победы, потом уже идут: системность, питание и спорт. Моя мотивация, это счастье моих любимых девочек, их улыбки и любовь! -29,2 кг с момента, как меня выписали из больницы. Прошло уже полгода, для меня они уже пролетели ... Хотя иногда мне казалось, что это уже невозможно ... После того, как я набрал лишнего в период ковида и пост ковида", — поделился Дэвид.

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Напомним, что в начале этого года Дэвид Аксельрод попал в больницу с коронавирусом. Из-за перенесенного COVID-19 у исполнителя выпали волосы.

Как рассказывала жена артиста Алена Мозговая, ее мужу было настолько плохо, что он даже присылал ей видео из больницы, в котором прощался с ней и просил поцеловать их дочь Соломию.

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