Партию "Голос" покинуло сразу 7 народных депутатов

Таким образом народные избранники протестовали против "фейкового" съезда партии.

В четверг, 29 июля, на съезде политической партии "Голос" исключили из ее состава 7 народных депутатов, которые написали соответствующие заявления. Об этом сообщила на своей Facebook-странице народный депутат, экс-представительница "Голоса" Юлия Клименко.

"Сегодня из партии "Голос" в знак протеста против очередного фейкового съезда, рейдерства партии и ее системного уничтожения в пользу олигархата из ее рядов вышли 7 народных депутатов", — написала она.

Из партии вышли Александра Устинова, Ярослав Юрчишин, Владимир Цабаль, Соломия Бобровская, Ольга Стефанишина, Юлия Клименко и Роман Лозинский.

По словам Юлии Клименко, фракция политической партии "Голос" в Верховной Раде Украины отныне состоит из 70% не партийных членов фракции. "Народными депутатами — членами партии Голос остались Рудик, Железняк, Рахманин, Совсун, Осадчук, Василенко, Рущишин", — уточнила она.

Напомним, на заседании Совета 16 июня часть нардепов "Голоса" объявили о расколе во фракции. Они решили создать собственное объединение, одновременно оставаясь в составе фракции. В объединение вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

7 июня украинский теле- и радиоведущий и волонтер Сергей Притула объявил, что покидает "Голос" и раскритиковал руководство партии.

Сейчас партию "Голос" возглавляет Кира Рудык: в марте 2020 году она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который заявил о выходе из парламента.

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