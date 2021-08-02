Муж MamaRika впервые прокомментировал рождение сына

Шоумен сообщил, что сейчас новоиспеченная мама и мальчик спят.

Украинский шоумен, муж певицы MamaRika — Сергей Середа, который впервые стал отцом, прокомментировал рождение сына.

В комментарии сайту ТСН.ua юморист сообщил, что все же не решился присутствовать на родах.

"Не стал ждать момента "открытия портала", и сработал на опережение, оставшись по ту сторону двери. Я остался за дверью и, затаив дыхание, ждал детского крика, в то время, пока Настя делала, по истине подвиг!!! Правда в родильном зале я все же оказался, когда мне предложили перерезать пуповину", — поделился артист.

instagram.com/mamarika_official

Сергей добавил, что роженицы — это супергерои, которым нужно ставить памятники.

"Наблюдая за Настей в процессе беременности, когда она умудрялась совмещать беременность, работу, домашние дела и при этом оставаться красивой и желанной! Но теперь, после родов, я глубоко убежден, что каждой женщине, которая рожала, нужно ставить памятник!!! При жизни!!!" — отметил он.

Шоумен также поделился, что сейчас новоиспеченная мама и мальчик крепко спят.

Напомним, Сергей Середа сделал MamaRika предложение в январе в 2018-м. Пара решила организовать свадьбу только для них двоих. Церемония прошла в марте в прошлом году на безлюдном пляже острова Панган (Таиланд). О беременности пара сообщила в конце мая.

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