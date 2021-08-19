На авто Игоря Кондратюка упало огромное дерево

Инцидент произошел во время отдыха ведущего в США.

Украинский телеведущий Игорь Кондратюк, который ранее осудил концерты Ани Лорак в Украине, рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним во время отпуска.

Сейчас Кондратюк находится на отдыхе в США, Аризона. Там на днях был страшный шторм, какого знаменитость в жизни еще не видел. В результате естественного явления на машину ведущего, которая была припаркована неподалеку от гостиницы, где он остановился, упало дерево.

На машину Игоря Кондратюка упало дерево / instagram.com/kondratiuk_official

"В Темпе (Аризона) вчера поздно вечером был шторм. Очень сильный, я такого в своей биографии не помню. У отеля, где мы живем, этот шторм привел лишь к одному инциденту: дерево упало на автомобиль. Но это было мое арендное авто! К счастью, автомобиль не пострадал. Да и застрахованным он был по полной ... А я еще вчера радовался, что поставил машину в тенек ", — рассказал Кондратюк.

Напомним, недавно украинская певица Наталья Могилевская возмутила историей, как на нее намеренно пытался наехать автомобиль. Инцидент произошел на рынке в Киеве.

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