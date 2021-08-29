Надежда Мейхер удивила оперным голосом: ее пение понравилось не всем

Звезда исполнила арию из оперы Samson et Dalila.
Украинская певица и актриса Надежда Мейхер, которая недавно показала лицо без фотошопа, удивила мощным оперным голосом.
Не секрет, что артистка любит оперное пение. Иногда, она выполняет различные партии и делится с поклонниками в Instagram своими успехами.
На этот раз Надежда продемонстрировала свой мощный оперный голос. Звезда исполнила арию из оперы Samson et Dalila.
"Обожаю арию "Mon cœur s'ouvre à ta voir" из оперы "Samson et Dalila", автором которой является Камиль Сен-Санс. Мечтаю исполнить партию Далилы, а пока так, акапельно", — поделилась Надежда.
Однако, не всем поклонникам понравилось ее исполнение. Нашлись и хейтеры, которые писали следующее:
- Да, вы талантливая, но меня не понравилось ваше пение. Все время чувствовала, что вы боялись ошибиться.
- Лично вы мне нравитесь, но смотреть на это неприятно.
- Вы талантливая, но не надо выполнять оперу.
Похоже, певицу возмутили такие комментарии, ведь она ответила каждому хейтеру. Звезда писала, что будет и в дальнейшем исполнять оперные партии и публиковать то, что ей нравится.
Напомним, недавно Надежда Мейхер дебютировала в опере. Артистка исполнила главную роль в опере-мистерии "Кармен".