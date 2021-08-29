Надежда Мейхер удивила оперным голосом: ее пение понравилось не всем

Звезда исполнила арию из оперы Samson et Dalila.

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер, которая недавно показала лицо без фотошопа, удивила мощным оперным голосом.

Не секрет, что артистка любит оперное пение. Иногда, она выполняет различные партии и делится с поклонниками в Instagram своими успехами.

На этот раз Надежда продемонстрировала свой мощный оперный голос. Звезда исполнила арию из оперы Samson et Dalila.

"Обожаю арию "Mon cœur s'ouvre à ta voir" из оперы "Samson et Dalila", автором которой является Камиль Сен-Санс. Мечтаю исполнить партию Далилы, а пока так, акапельно", — поделилась Надежда.

Однако, не всем поклонникам понравилось ее исполнение. Нашлись и хейтеры, которые писали следующее:

Да, вы талантливая, но меня не понравилось ваше пение. Все время чувствовала, что вы боялись ошибиться.

Лично вы мне нравитесь, но смотреть на это неприятно.

Вы талантливая, но не надо выполнять оперу.

Похоже, певицу возмутили такие комментарии, ведь она ответила каждому хейтеру. Звезда писала, что будет и в дальнейшем исполнять оперные партии и публиковать то, что ей нравится.

Напомним, недавно Надежда Мейхер дебютировала в опере. Артистка исполнила главную роль в опере-мистерии "Кармен".

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