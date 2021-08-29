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Надежда Мейхер удивила оперным голосом: ее пение понравилось не всем

Надежда Мейхер удивила оперным голосом: ее пение понравилось не всем

Надежда Мейхер удивила оперным голосом: ее пение понравилось не всем

Надежда Мейхер / instagram.com/nadyameiher

Звезда исполнила арию из оперы Samson et Dalila.

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер, которая недавно показала лицо без фотошопа, удивила мощным оперным голосом.

Не секрет, что артистка любит оперное пение. Иногда, она выполняет различные партии и делится с поклонниками в Instagram своими успехами.

На этот раз Надежда продемонстрировала свой мощный оперный голос. Звезда исполнила арию из оперы Samson et Dalila.

"Обожаю арию "Mon cœur s'ouvre à ta voir" из оперы "Samson et Dalila", автором которой является Камиль Сен-Санс. Мечтаю исполнить партию Далилы, а пока так, акапельно", — поделилась Надежда.

Однако, не всем поклонникам понравилось ее исполнение. Нашлись и хейтеры, которые писали следующее:

  • Да, вы талантливая, но меня не понравилось ваше пение. Все время чувствовала, что вы боялись ошибиться.
  • Лично вы мне нравитесь, но смотреть на это неприятно.
  • Вы талантливая, но не надо выполнять оперу.

Похоже, певицу возмутили такие комментарии, ведь она ответила каждому хейтеру. Звезда писала, что будет и в дальнейшем исполнять оперные партии и публиковать то, что ей нравится.

Напомним, недавно Надежда Мейхер дебютировала в опере. Артистка исполнила главную роль в опере-мистерии "Кармен".

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