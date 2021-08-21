Настя Каменских рассмешила фанов селфи с маской на лице

Фото артистка сделала в ванной.

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно хвасталась стройными ножками в мини-шортах, рассмешила своих поклонников.

Звезда поделилась новыми фотографиями, на которых она позирует перед камерой с маской на лице. На снимках, которые она опубликовала в сторис на своей странице в Instagram, Каменских корчит разные смешные гримасы. То она широко улыбается, то показывает серьезное выражение лица, то смотрит исподлобья.

Настя Каменских с маской на лице / instagram.com/kamenskux

Волосы артистка собрала в растрепанный пучок.

"Если что, это не пена для бритья. Это маска для лица", — пошутила Настя.

Импровизированный фотосет исполнительница устроила в ванной. Также на ней не было одежды, она обмоталась полотенцем.

Напомним, Настя Каменских любит удивлять своих поклонников. Недавно она впечатлила молодым видом своей свекрови.

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