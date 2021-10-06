Невеста экс-мужа Ани Лорак в купальнике показала стройную фигуру

Лилия позировала на фоне моря.

У невесты бывшего мужа певицы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу удивительно подтянутая фигура.

После волны хейта от фанатов Лорак, девушка решила опубликовать пикантную фотографию. Лилия в розовом купальнике похвасталась своей стройной фигурой. Видно, что в загорелой Лилии пышный бюст, упругой животик и аппетитные бедра.

Невеста экс-мужа Ани Лорак / instagram.com/__l_i_l_i_a___

"Такой понедельник мне нравится", — подписала фото девушка.

Невеста Мурата позировала на фоне моря. Скорее всего, парочка наслаждается друг другом в Турции.

Кстати, пользователи уже не хейтили Лилию, а наоборот — засыпали ее комплиментами:

Кукла!

Невероятная красавица!

Красивая!

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