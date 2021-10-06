Наречена ексчоловіка Ані Лорак у купальнику показала струнку фігуру

Лілія позувала на тлі моря.

Наречена колишнього чоловіка співачки Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу має напрочуд підтягнуту фігуру.

Так, після хвилі хейту від фанів Лорак, дівчина вирішила опублікувати пікантну світлину. Лілія у рожевому купальнику похизувалась своєю стрункою фігурою. Видно, що у засмаглої Лілії пишний бюст, пружній животик та апетитні стегна.

Наречена ексчоловіка Ані Лорак / instagram.com/__l_i_l_i_a___

"Такий понеділок мені подобається", - підписала фото дівчина.

Наречена Мурата позувала на тлі моря. Скоріш за все, парочка наразі насолоджується одне одним в Туреччині.

До речі, юзери вже не хейтили Лілію, а навпаки – засипали її компліментами:

Лялька!

Неймовірна красуня!

Гарна!

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