Николаса Кейджа спутали с бездомным и выгнали из элитного ресторана

Николаса Кейджа спутали с бездомным и выгнали из элитного ресторана

Актер был в состоянии алкогольного опьянения.

Голливудский оскароносный актер Николас Кейдж, который недавно в пятый раз женился, попал в курьезную ситуацию.

Звезда в состоянии алкогольного опьянения пришел в один из элитных ресторанов Лас-Вегаса. Кейдж пришел в заведение в растянутой футболке, леопардовых штанах, резиновых тапочках, а позже актер разулся, пишет The Sun.

Звезда заказал дорогой алкоголь. Однако, его попросили покинуть ресторан.

Очевидцы говорят, что, вероятно, актера спутали с пьяным бездомным. Однако, Николас не спешил уходить из ресторана, поэтому его вывел охранник.

Николас Кейдж в ресторане / скриншот с видео

"Он выглядел очень плохо и ходил без обуви. Он кричал на людей и пытался вступить в драку, а потом персонал попросил его уйти. Он был настолько пьян, что едва смог надеть тапочки", — рассказали очевидцы.

Позже один из посетителей заведения отвел актера домой.

Напомним, недавно Ума Турман призналась, что сделала аборт в подростковом возрасте. Актриса случайно забеременела от мужчины, который был намного старше ее.

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