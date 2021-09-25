Ніколаса Кейджа сплутали з безхатьком та вигнали з елітного ресторану

Ніколаса Кейджа сплутали з безхатьком та вигнали з елітного ресторану

Актор був у стані алкогольного сп'яніння.

Голлівудський оскароносний актор Ніколас Кейдж, який не так давно вп'яте одружився, потрапив у курйозну ситуацію.

Зірка у стані алкогольного сп'яніння завітав до одного з елітних ресторанів Лас-Вегасу. Кейдж прийшов до закладу у розтягнутій футболці, леопардових штанах, гумових капцях, а пізніше актор роззувся, пише The Sun.

Зірка замовив дорогий алкоголь. Однак, його попросили покинути ресторан.

Очевидці говорять, що, ймовірно, актора сплутали з п'яним безхатьком. Проте, Ніколас не поспішав йти з ресторану, тому його вивів охоронник.

Ніколас Кейдж в ресторані / скріншот з відео

"Він мав дуже поганий вигляд й ходив без взуття. Він кричав на людей і намагався вступити в бійку, а потім персонал попросив його піти. Він був настільки п'яний, що ледве зміг взути капці", - розповіли очевидці.

Пізніше один із відвідувачів закладу відвів актора додому.

Нагадаємо, нещодавно Ума Турман зізналася, що зробила аборт у підлітковому віці. Акторка випадково завагітніла від чоловіка, який був набагато старший за неї.

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