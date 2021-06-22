Оля Цибульская в купальнике соблазнительно позировала на камнях

Звезда поделилась снимками с отдыха.

Украинская певица Ольга Цибульская отправилась на отдых в Турцию.

Так, на своей странице в Instagram звезда поделилась солнечными фото, сделанными на побережье Средиземного моря.

На снимках артистка в черном купальнике и соломенной шляпе позировала на камнях в разных ракурсах, демонстрируя свою стройную фигуру и упругие ягодицы.

instagram.com/cybulskaya

"Планировала написать лонгрид о том, как здесь афигенно. Но, если ты смотришь мои Сторис, то знаешь, что я пытаюсь выключить мозг и релакснуть", — отметила в фото Ольга.

instagram.com/cybulskaya

instagram.com/cybulskaya

Поклонники высоко оценили фото звезды, отметив, что она имеет довольно соблазнительный вид.

Красивая!

Ты просто огонь!

Какая фигурка, сексе!

Роскошная!

Напомним, не так давно Оля Цибульская эмоционально отреагировала на разоблачение ее мужа в Сети. По словам артистки, она знает, кто "слил" информацию прессе. К тому же, информация появилась в день релиза ее новой песни.

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