Оля Цибульская в купальнике соблазнительно позировала на камнях

Звезда поделилась снимками с отдыха.
Украинская певица Ольга Цибульская отправилась на отдых в Турцию.
Так, на своей странице в Instagram звезда поделилась солнечными фото, сделанными на побережье Средиземного моря.
На снимках артистка в черном купальнике и соломенной шляпе позировала на камнях в разных ракурсах, демонстрируя свою стройную фигуру и упругие ягодицы.
"Планировала написать лонгрид о том, как здесь афигенно. Но, если ты смотришь мои Сторис, то знаешь, что я пытаюсь выключить мозг и релакснуть", — отметила в фото Ольга.
Поклонники высоко оценили фото звезды, отметив, что она имеет довольно соблазнительный вид.
- Красивая!
- Ты просто огонь!
- Какая фигурка, сексе!
- Роскошная!
Напомним, не так давно Оля Цибульская эмоционально отреагировала на разоблачение ее мужа в Сети. По словам артистки, она знает, кто "слил" информацию прессе. К тому же, информация появилась в день релиза ее новой песни.