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Оля Цибульская в купальнике соблазнительно позировала на камнях

Оля Цибульская в купальнике соблазнительно позировала на камнях

instagram.com/cybulskaya

Звезда поделилась снимками с отдыха.

Украинская певица Ольга Цибульская отправилась на отдых в Турцию.

Так, на своей странице в Instagram звезда поделилась солнечными фото, сделанными на побережье Средиземного моря.

На снимках артистка в черном купальнике и соломенной шляпе позировала на камнях в разных ракурсах, демонстрируя свою стройную фигуру и упругие ягодицы.

© instagram.com/cybulskaya
instagram.com/cybulskaya

"Планировала написать лонгрид о том, как здесь афигенно. Но, если ты смотришь мои Сторис, то знаешь, что я пытаюсь выключить мозг и релакснуть", — отметила в фото Ольга.

© instagram.com/cybulskaya
instagram.com/cybulskaya
© instagram.com/cybulskaya
instagram.com/cybulskaya

Поклонники высоко оценили фото звезды, отметив, что она имеет довольно соблазнительный вид.

  • Красивая!
  • Ты просто огонь!
  • Какая фигурка, сексе!
  • Роскошная!

Напомним, не так давно Оля Цибульская эмоционально отреагировала на разоблачение ее мужа в Сети. По словам артистки, она знает, кто "слил" информацию прессе. К тому же, информация появилась в день релиза ее новой песни.