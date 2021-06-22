США продлили санкции против КНДР: названа причина

Речь идет о продлении так называемого режима чрезвычайного положения в отношении Пхеньяна.

Президент США Джо Байден продлил еще на год режим односторонних американских санкций в отношении КНДР.

Об этом сообщает Белый дом.

Речь идет о продлении так называемого режима чрезвычайного положения в отношении Пхеньяна, который предусматривает сохранение рестрикций, введенных на основании целого ряда президентских указов на протяжении нескольких годов. Санкции были нацелены, в частности, на предотвращение распространения Пхеньяном оружия массового уничтожения и средств его доставки.

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"Риски распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, действия и политика правительства Северной Кореи продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В связи с этим я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Северной Корее", — говорится в тексте, подписанного президентом США Джо Байденом.

Также пресс-служба обнародовала копию письма, направленного главой американской администрации в связи с продлением режима санкций руководству Конгресса США.

В то же время ранее сообщалось, что США надеются на возобновление диалога с Северной Кореей.

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