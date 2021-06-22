США продовжили санкції проти КНДР: названа причина

Йдеться про продовження так званого режиму надзвичайного стану відносно Пхеньяну.

Президент США Джо Байден продовжив ще на рік режим односторонніх американських санкцій відносно КНДР.

Про це повідомляє Білий дім.

Йдеться про продовження так званого режиму надзвичайного стану відносно Пхеньяну, який передбачає збереження рестрикцій, введених на підставі цілого ряду президентських указів протягом декількох років. Санкції були націлені, зокрема, на запобігання поширенню Пхеньяном зброї масового знищення та засобів її доставлення.

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"Ризики поширення ядерних матеріалів на Корейському півострові, дії та політика уряду Північної Кореї продовжують становити загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів. У зв'язку з цим я продовжую на один рік режим національний надзвичайний стан щодо Північної Кореї", — йдеться в тексті, підписаного президентом США Джо Байденом.

Також пресслужба оприлюднила копію листа, спрямованого главою американської адміністрації в зв'язку з продовженням режиму санкцій керівництву Конгресу США.

Водночас раніше повідомлялося, що США сподіваються на відновлення діалогу з Північною Кореєю.

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