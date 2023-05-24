Поборовшая рак Мика Ньютон снова оказалась в онкологическом центре

Украинская певица Мика Ньютон, более 10 лет проживающая в США, заставила своих поклонников серьезно переживать за себя.

Так, в сторис своей страницы в Instagram артистка запостила снимок, сделанный в онкологическом центре. Как известно, в 2019 году знаменитость боролась с раком яичника. Увидев кумира в онкоцентре, фаны побоялись, что у нее произошел рецидив.

Но, как выяснилось, Ньютон пришла в медицинское учреждение на ежегодное обследование:

"Каждый раз, когда мне нужно приходить в онкоцентр, не могу поверить, что это все часть моей жизни. Сегодня думала о том, что мне осталось еще полтора года ездить сюда на проверку, чтобы стать выпускницей этой школы жизни. Каждый раз, когда я здесь, все очень эмоционально, много мыслей в голове", – поделилась певица.

Микка Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

Мика призналась, что ей трудно видеть людей на инвалидных колясках, борющихся, напуганых: "Нам так посчастливилось жить эту жизнь и неважно, насколько она тяжела", — добавила артистка.

Мика Ньютон во время борьбы с раком / Фото: instagram.com/mikanewton

Напомним, в 2020 году Мика Ньютон впервые публично рассказала, что боролась с раком яичника. По словам звезды, болезнь у нее обнаружили через год после того, как она вышла замуж. Артистка поделилась, что ее муж, американец Крис, очень поддерживал ее и был рядом в сложный момент.

Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

Мика не скрывает, что для ее любимого заболевание стала сильным ударом и рассказала, как он переживал за жену.

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