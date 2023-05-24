Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира-2023 по хоккею

Во вторник, 23 мая, завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею-2023. По его итогам стали известны все сборные, которые сыграют в плей-офф.

В четвертьфинал из группы A вышли США, Швеция, Финляндия и Германия, а из группы B – Швейцария, Канада, Латвия и Чехия.

Все четвертьфинальные поединки будут сыграны в четверг, 25 мая.

Пары 1/4 финала чемпионата мира-2023 по хоккею

США – Чехия

Швейцария – Германия

Швеция – Латвия

Канада – Финляндия

Команды, занявшие последние места в своих группах, вылетели в Дивизион IA. Это Венгрия и Словения.

В следующем розыгрыше ЧМ их заменят Великобритания и Польша, которые в начале мая завоевали путевки в элитный дивизион, заняв первое и второе места в Дивизионе IA.

Чемпионат мира по хоккею 2023 года в элитном дивизионе проходит в финском Тампере и латвийской Риге с 12 по 28 мая. Турнир должна была принимать Россия, но из-за полномасштабного вторжения в Украину сборные РФ и Беларуси отстранили, а место проведения планетарного первенства было изменено.

Напомним, сборная Украины в следующем году в пятый раз подряд сыграет в третьем по силе дивизионе мирового первенства по хоккею. В решающем матче ЧМ-2023 в Дивизионе IB "сине-желтые" проиграли Японии и финишировали на втором месте, не сумев повыситься в классе.

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