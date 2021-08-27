Похудевшая Алла Пугачева в черном платье очаровала помолодевшим видом

Артистка навестила своего друга Валентина Юдашкина.

Российская примадонна Алла Пугачева, которая недавно показала лицо без макияжа и фотошопа, продолжает удивлять фанатов внешним видом.

Так, на днях звезда пришла в гости к своему близкому другу, дизайнеру Валентину Юдашкину и его жене Марине. Для визита 72-летняя Алла Борисовна выбрала черное платье ниже колена, которое дополнила широким поясом. Фотографией со встречи у себя в Instagram поделилась Марина Юдашкина.

"Аллочка, наша дорогая подруга! Приехала в гости!" — подписала фото жена дизайнера.

Алла Пугачева с семьей Юдашкиных / instagram.com/marinayudashkina

Отметим, что уже несколько лет Валентин Юдашкин ведет борьбу с раком и все это время дизайнера активно поддерживает Алла Пугачева. Ее кутюрье называет "нежным другом", который всегда рядом и в радости и в горе.

Напомним, что недавно муж Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин показал презент для любимой и пошутил о ее возрасте. Шоумен сделал довольно необычный подарок жене.

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