Режиссер "Игры в кальмара" анонсировал выход второго сезона

Также он рассекретил главных персонажей.

Режиссер южнокорейского сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хек анонсировал выход второго сезона.

В интервью AP Entertainment он заявил, что поклонники фильма "не оставили ему выбора". Второй сезон действительно выйдет на экраны. Главными персонажами сериала будут организаторы "Игры в кальмара", а также Сон Ги Хун – игрок №456.

"Игра в кальмара" / Associated Press

"Скажу, что второй сезон действительно будет. Я сейчас думаю над этим. Сейчас я все планирую. Я думаю, что еще рано говорить, когда он выйдет, но обещаю вам. Ги Хун вернется и будет пытаться прекратить игру", — сказал режиссер.

Напомним, мировая премьера Squid Game состоялась 17 сентября 2021 на платформе Netflix. Сериал состоит из девяти серий и рассказывает о людях, которые из-за финансовых проблем участвуют в тайной игре на выживание.

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