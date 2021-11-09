Режисер "Гри в кальмара" анонсував вихід другого сезону

Також він розсекретив головних персонажів.

Режисер південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" Хван Дон Хьок анонсував вихід другого сезону.

В інтерв’ю AP Entertainment він заявив, що шанувальники стрічки "не залишили йому вибору". Так, другий сезон дійсно вийде на екрани. Головними персонажами серіалу будуть організатори "Гри в кальмара", а також Сон Гі Хун – гравець №456.

"Гра в кальмара" / Associated Press

"Скажу, що другий сезон дійсно буде. Я зараз думаю над цим. Нині я все планую. Я думаю, що ще рано говорити, коли він вийде, але обіцяю вам. Гі Хун повернеться та намагатиметься припинити гру", - поділився режисер.

Нагадаємо, світова прем'єра Squid Game відбулася 17 вересня 2021 року на платформі Netflix. Серіал складається з дев'яти серій і розповідає про людей, які через фінансові проблеми беруть участь в таємній грі на виживання.

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