Сальма Хайек объяснила, почему провалила пробы в "Матрицу": "Я ленивая"

Сальма Хайек объяснила, почему провалила пробы в "Матрицу": "Я ленивая"

Звезда пробовала себя на роль Тринити.

Известная голливудская актриса Сальма Хайек оказывается могла появиться в культовой ленте "Матрица".

Звезда участвовала в кастинге на роль главной героини Тринити, однако провалила пробы. О чем рассказала в программе Джады Пинкетт Смит — Red Table Talk, которая выходит в Facebook.

Сальма вспомнила, как во время проб ей сообщили, что в фильме надо будет много бегать, на что она заметила, что не сможет этого сделать.

Associated Press

"Я ленивая. Я никогда не ходила в спортзал, а они сказали мне:" Ты должна бежать! "." Куда? "Я даже не могу обойти комнату без передышки", — пошутила Хайек.

Она отметила, что считает себя гибкой и ловкой, но при этом ленивой.

Также Сальма отметила, что ее восхитила физическая форма ее собеседницы Джады Пинкетт-Смит, которая также пробовалась на роль возлюбленой Киану Ривза.

"Я просто посмотрела на эту женщину и подумала про себя: "Вот кем я хочу быть, когда вырасту", — отшутилась звезда.

В конце концов как известно, Джада так и не получила роль Тринити, уступив Керри Энн Мосс.

Однако специально для нее сестры Вачовски прописали другого персонажа — капитана Ниобе.

Напомним, что уже в конце этого года, зрители увидят продолжение культовой ленты "Матрица", мировая премьера которой заланована на 22 декабря.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку