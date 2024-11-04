Сериал "Скажені сусіди 3" на канале ТЕТ: стала известна дата премьеры

Наконец-то стало известно, когда состоится премьера комедийного сериала "Скажені сусіди 3" на телеканале ТЕТ.

В третьем сезоне любимые герои переворачивают село вверх дном, ведь продажа их недвижимости становится катализатором для целой бури эмоций и новых историй для басен. Соседям делают предложение, от которого они не могут отказаться: продать территорию своих домов под застройку гостиницы-казино. Но не все одобрительно относятся к такому решению.

Владелец старинного жилья Середюк, исполненный гордости за свое маленькое королевство, вдруг узнает, что его любимый дом, который он считал музеем семьи, теперь принадлежит не ему, а виновата в этом его жена Галина. Их соседи Крыжановские охотно продают квартиру, чтобы поделить выручку и разъехаться с Олькой и Ашотом. И это только начало. Новый яркий персонаж — ломбардщик, который блуждает в поисках спасения от финансовых затруднений, вносит еще больше хаоса. В результате его афер под одной крышей окажутся сразу три семьи.

Известна дата премьеры сериала "Скажені сусіди 3"

Кто третий в этом жилом треугольнике? Это Андрей Бойко со своей матерью Ларисой. Кто от этого выиграет, а кто станет главным антагонистом вселенной "Скажені сусіди" – смотрите уже 2 декабря в 22:00.

Финал, как всегда, будет наполнен абсурдными ситуациями, которые приведут к смеху. Творцы сериала стремятся показать, как обычная жизнь может превратиться в комедийный калейдоскоп. Это история о людях, которые сталкиваются трудностями, любовью и дружбой, и зрители смогут узнать себя в персонажах.

В главных ролях третьего сезона Назар Заднепровский, Леся Самаева, Вера Кобзарь, Виталий Иванченко, Юрий Горбунов, Анна Кошмал и многие другие!

Не пропустите премьеру сериала "Скажені сусіди 3" 2 декабря в 22:00 на телеканале ТЕТ.

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