Серіал "Скажені сусіди 3" на каналі ТЕТ: стала відома дата прем'єри

Нарешті стало відомо, коли відбудеться прем'єра комедійного серіалу "Скажені сусіди 3" на телеканалі ТЕТ.

У третьому сезоні улюблені герої перевертають село догори дриґом, адже продаж їхньої нерухомості стає каталізатором для цілої бурі емоцій та нових історій для байок. Сусідам роблять пропозицію, від якої вони не можуть відмовитися: продати територію своїх будинків під забудову готелю-казино. Але не всі схвально ставляться до такого рішення.

Власник старовинного будинку Середюк, сповнений гордості за своє маленьке королівство, раптом дізнається, що його улюблений дім, який він вважав музеєм сім'ї, тепер належить не йому, а винна в цьому його дружина Галина. Натомість їхні сусіди Крижанівські залюбки продають помешкання, щоб поділити виторг та роз'їхатися з Олькою та Ашотом. І це тільки початок. Новий яскравий персонаж — лихвар, що блукає у пошуках порятунку від фінансових труднощів, вносить ще більше хаосу. У результаті його афер під одним дахом опиняться одразу три родини.

Відома дата прем'єри серіалу "Скажені сусіди 3"

Хто третій у цьому житловому трикутнику? Це Андрій Бойко зі своєю матір'ю Ларисою. Хто від цього виграє, а хто стане головним антагоністом всесвіту "Скажених сусідів" – дивіться вже 2 грудня о 22:00.

Фінал, як завжди, буде наповнений абсурдними ситуаціями, що доведуть до сміху. Творці серіалу прагнуть показати, як звичайне життя може перетворитися на комедійний калейдоскоп. Це історія про людей, які постають перед труднощами, любов'ю та дружбою, і глядачі зможуть впізнати себе в персонажах.

У головних ролях третього сезону Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Віра Кобзар, Віталій Іванченко, Юрій Горбунов, Анна Кошмал та багато інших!

Не пропустіть прем'єру серіалу "Скажені сусіди 3" 2 грудня о 22:00 на телеканалі ТЕТ.

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