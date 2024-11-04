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Киньте в унітаз кульку з фольги: позбудетесь набридливої проблеми за 15 хвилин

Киньте в унітаз кульку з фольги: позбудетесь набридливої проблеми за 15 хвилин

Що буде якщо покласти алюмінієву фольгу в бачок унітазу? / Фото: Фото з відкритих джерел

Завдяки цій простій хитрості ви зможете значно спростити процес прибирання в туалеті.

Клінер з п'ятизіркового готелю поділився зі своїм другом простим способом, як можна очистити унітаз за лічені хвилини. Все, що вам знадобиться, це невеликий шматочок фольги і трішки вільного часу.

Насамперед, потрібно підготувати матеріали. Для цього візьміть фольгу і згорніть її так, щоб у вас вийшло кілька невеликих кульок. Тут дуже важливо правильно вгадати з розміром. Пам'ятайте, що кульки повинні вільно пролазити у зливний бачок унітазу.

Сформовані кульки киньте у бачок унітазу і залиште щонайменше на 15 хвилин. Цей час їм потрібен, щоб відбулася реакція з мінералами у воді. Клінер стверджує, що завдяки такому простому способу можна позбутися навіть застарілого вапняного нальоту в бачку.

За необхідності ви можете повторити процедуру. Також не забувайте проводити її регулярно, щоб підтримувати унітаз в чистоті і запобігати утворенню нальоту. 

Як це працює? Алюміній вступає у реакцію з кальцієм та магнієм, що є у воді, а тому вапняний наліт не формується.

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