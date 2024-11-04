Чому РФ не хоче віддавати українських дітей – Єрмак відповів

За його словами, РФ робить усе можливе, аби сховати від України дітей, депортованих з окупованих територій.

Організувати повернення до України незаконно депортованих українських дітей набагато важче, ніж влаштувати обмін військовополоненими.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук в ефірі ТСН у межах телемарафону.

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"Дітей ми не обмінюємо, а повертаємо. І тут більш важка ситуація. На жаль, сьогодні немає жодної організації, яка могла б робити моніторинг, і ми мали б підтверджені списки", – каже Єрмак.

За його словами, РФ робить усе можливе, аби сховати цих дітей: когось усиновлюють, змінюють їм імена та прізвища.

Також керівник ОП пояснив, чому країнам "Глобального Півдня" легше бути посередниками у поверненні українських дітей, ніж країнам Заходу:

"Тому що в них інші відносини з РФ, ніж у країн НАТО чи країн Великої сімки. Вони мають контакти з РФ, вони пов'язані економічно. Безумовно, у них є вплив. І ми використовуємо цей вплив, щоб вони долучалися".

Нагадаємо, українські діти – Ксенія, Денис і Ростислав – перед Гельсинською комісією розповіли шокувальні подробиці про російський полон.

Також стало відомо, скільки прийомних дітей опинилися на окупованих територіях або були депортовані до РФ. За словами президента України Зеленського, Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей – і це лише та кількість, яку вдалося встановити офіційно.

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