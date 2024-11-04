Почему РФ не хочет отдавать украинских детей – Ермак ответил

По его словам, РФ делает все возможное, чтобы скрыть от Украины детей, депортированных с оккупированных территорий.

Организовать возвращение в Украину незаконно депортированных украинских детей гораздо труднее, чем устроить обмен военнопленными.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Наталье Мосейчук в эфире ТСН в рамках телемарафона.

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"Детей мы не обмениваем, а возвращаем. И здесь более трудная ситуация. К сожалению, сегодня нет ни одной организации, которая могла бы делать мониторинг, и у нас были бы подтвержденные списки", – говорит Ермак.

По его словам, РФ делает все возможное, чтобы скрыть этих детей: кого-то усыновляют, меняют им имена и фамилии.

Также руководитель ОП объяснил, почему странам "Глобального Юга" легче быть посредниками в возвращении украинских детей, чем странам Запада:

"Потому что у них другие отношения с РФ, чем у стран НАТО или стран Большой семерки. У них контакты с РФ, они связаны экономически. Безусловно, у них есть влияние. И мы используем это влияние, чтобы они присоединялись".

Напомним, украинские дети – Ксения, Денис и Ростислав – перед Хельсинкской комиссией рассказали шокирующие подробности о российском плену.

Также стало известно, сколько приемных детей оказалось на оккупированных территориях или депортировано в РФ. По словам президента Украины Зеленского, Россия похитила около 20 тысяч украинских детей – и это лишь количество, которое удалось установить официально.

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