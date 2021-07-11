Шэрон Стоун прокомментировала слухи о романе с 25-летним рэпером

Актрисе приписывали отношения с RMR.

Голливудская актриса Шэрон Стоун прокомментировала слухи о романе с вдвое младшим рэпером RMR.

Так, недавно в СМИ появилась информация, что 63-летняя звезда "Основного инстинкта" встречается с 25-летним артистом.

Как пишет издание TMZ, на днях фотограф застукал знаменитость во время прогулки в Беверли-Хиллз вместе с сыном. На вопрос папарацци об отношениях с RMR, Шэрон и Роан рассмеялись. Актриса ответила, что это ложь.

"Ты не мог бы спросить что-то смешнее?" — добавил Роан.

Заметим, недавно Шэрон Стоун и RMR заметили вместе в клубе Лос-Анджелеса. Они посетили не одну вечеринку, где танцевали вместе и ужинали.

Напомним, ранее Шэрон Стоун в бикини восхитила подтянутым телом. Актриса поделилась снимком с отдыха.

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