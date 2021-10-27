Сильный Дмитрий Гордон показал, как отжимается с женой на спине

Ведущий поблагодарил всех за поздравления.
Украинский ведущий и журналист Дмитрий Гордон порадовал поклонников новым забавным фото.
На странице в Instagram знаменитость разместил фотографию, на которой запечатлен во время отжимания от пола. В этот момент в халате и носках на спине Гордона сидит его супруга Алеся Бацман.
За ними виднеются многочисленные букеты из цветов и огромные шарики. Этим постом журналист поблагодарил всех поклонников за поздравление с днем рождения, который Гордон отпраздновал 21 октября. Отметим, что ведущему исполнилось 54 года.
"За тысячи поздравлений с днем рождения и цветы большое спасибо. Постараюсь оправдать", — подписал кадры ведущий.
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